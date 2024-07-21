شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام عبرية: 18 طائرة و10 أطنان من المتفجرات للهجوم على ميناء الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وسائل إعلام عبرية تفاصيل جديدة للقصف الإسرائيلي الذي ضرب عدة أهداف تابعة لجماعة الحوثي مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر غربي اليمن.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن الهجوم نفذ بواسطة 18 طائرة مقاتلة معظمها من طراز إف-35 وإف-15، مشيرةً إلى أنها أسقطت أكثر من 10 أطنان متفجرات على أهداف للحوثي في منطقة ميناء الحديدة.

وأشارت إلى أن الهجوم تسبب في وقوع أضرار جسيمة للرافعات المستخدمة لتفريغ حمولة حاويات ذخيرة، فضلا عن إتلاف العديد من خزانات النفط.

وأضافت: "ويصل عبر هذا الميناء نحو 80% من الوسائل الحربية التي تنقلها إيران للحوثيين، وبحسب تقديرات في إسرائيل سيستغرق الحوثيون ما بين 6-12 شهرا لاستعادة الميناء والأضرار التي لحقت به".

ونقلت عن مصدر أمني قوله إن "الهجوم الذي وقع في أقل من 48 ساعة هو لأننا جمعنا معلومات لفترة طويلة، وكما ذكرنا كنا ننتظر الفرصة المناسبة فقط".

وأضاف: "حتى لو كانت هناك أسابيع من الضربات المتبادلة مع الحوثيين، فهي أفضل كرادع من الضرر الناجم إذا لم نهاجم".