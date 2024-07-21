شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع السعودية: لن نسمح باختراق أجوائنا من أى جهة كانت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الدفاع السعودية: إن المملكة ليس لها أي علاقة أو مشاركة باستهداف الحديدة في اليمن. وأضافت الدفاع السعودية، أن المملكة لن تسمح باختراق أجوائها من أي جهة كانت.

من جانب آخر كشفت وسائل إعلام عبرية تفاصيل جديدة للقصف الإسرائيلي الذي ضرب عدة أهداف تابعة لجماعة الحوثي مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر غربي اليمن.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن الهجوم نفذ بواسطة 18 طائرة مقاتلة معظمها من طراز إف-35 وإف-15، مشيرةً إلى أنها أسقطت أكثر من 10 أطنان متفجرات على أهداف للحوثي في منطقة ميناء الحديدة.

وأشارت إلى أن الهجوم تسبب في وقوع أضرار جسيمة للرافعات المستخدمة لتفريغ حمولة حاويات ذخيرة، فضلا عن إتلاف العديد من خزانات النفط.