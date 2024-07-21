شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم بلدة الخضر جنوب بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت وكالة الأ\نباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقتي "التل" و"البركة" في البلدة القديمة من الخضر، وأطلقت قنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن وقوع اصابات.

يشار إلى أن البلدة القديمة في الخضر تتعرض منذ السابع من اكتوبر الماضي الى تصعيد واضح في الانتهاكات والاعتداءات اليومية من قبل قوات الاحتلال.