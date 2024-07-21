شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الجزائر يبحث مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي التهديدات بالقارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، مستجدات الأوضاع ببؤر الأزمات والنزاعات وغيرها من تهديدات السلم والأمن بالقارة الأفريقية.



جاء ذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الـ45 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، بأكرا، التي انطلقت أول الخميس.



وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الاجتماع شكل فرصة لإجراء نقاش مستفيض حول كبريات القضايا والمسائل المرتبطة بالتحديات والرهانات السياسية والاقتصادية والتنموية المطروحة على الصعيد القاري.



وأضاف البيان أن الطرفين بحثا عددا من المواضيع التي تتعلق بالاستحقاقات المرتقبة داخليا على مستوى الاتحاد الإفريقي وخارجيا بين الاتحاد الإفريقي وشركائه الدوليين.