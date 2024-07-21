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ارتفاع معدل التضخم بسلطنة عُمان بنسبة 0.7 %

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عمان، أن معدل التضخم بالسلطنة ارتفع خلال شهر يونيو 2024م بنسبة 0.7 % مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023م .

وأشارت البيانات - حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية - إلى ارتفاع أسعار مجموعات المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.8% والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.3 % والصحة بـ 2.4 % والثقافة والترفيه بـ 0.5 % والمطاعم والفنادق بـ 0.4 % والتبغ بـ 0.2 % والملابس والأحذية بـ 0.1 %.

وفي المقابل انخفضت أسعار مجموعات النقل بنسبة 2% والتعليم بـ 0.4% والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت بـ 0.2% والاتصالات بنسبة 0.1% واستقرت أسعار ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى.

وفي مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت أسعار الخضراوات بـ 13.3% والفواكه بـ 7.3% والحليب والجبن والبيض بـ 4.1% والأسماك والأغذية البحرية بـ 3.4% واللحوم بـ 2% والسكر والمربى والعسل والحلويات أيضًا بـ 2% والمواد الغذائية بـ 1.6% والزيوت والدهون بـ 1.5% والمشروبات الكحولية بـ 0.9% والخبز والحبوب بـ 0.5 %.

وسجلت محافظة الوسطى أعلى نسبة ارتفاع بالتضخم بنهاية شهر يونيو 2024م مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 1.8 % وارتفع أيضًا بنسبة 1.6 % في محافظة مسندم وبـ 1.5 % في محافظة شمال الشرقية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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