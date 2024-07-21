شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة بالخارجية الصومالية يشارك فى أعمال الدورة الـ45 للاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالي علي عمر، في أعمال الدورة الـ45 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي ، والتي أنطلقت بالعاصمة الغانية "أكرا" .



وتناقش الدورة - بحسب وكالة الانباء الصومالية - عدداً من البنود المتعلقة باعتماد الميزانية للعام 2025، وملف التنمية وتعزيز هياكل الاتحاد الأفريقي، ومتابعة تنفيذ مقررات المجلس بشأن تسريع عملية التكامل والشراكات الاستراتيجية.

وترأس علي عمر اجتماع لجنة تنظيم المرشحين الأفارقة الذين يتنافسون على المقاعد الشاغرة في المنظمات الدولية مثل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وغيرها، حيث من المقرر أن تصدر اللجنة قرارات بهذا الشأن.



وقال: "قدمت اللجنة تقارير حول سير تنظيم المرشحين الأفارقة في المنظمات الدولية، وسيتم الإعلان عن النتائج في ختام الدورة".