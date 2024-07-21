الخليج اليوم .. وزير النفط اليمني في حكومة صنعاء يؤكد وجود كميات كافية من الوقود ويدعو المواطنين لتجنب الهلع

الرياض - كتب موسى القحطاني -

طمأن وزير النفط والمعادن في حكومة صنعاء أحمد دارس اليمنيين السبت بوجود كميات كافية من المخزون النفطي، داعيا إياهم إلى تجنب الهلع وافتعال أزمة ليس لها أي مبرر.

وأكد دارس أن محطات البنزين مستمرة في تقديم خدماتها للمواطنين كالمعتاد، ولا يوجد أي قلق في هذا الجانب، داعيا المواطنين إلى تجنب التوافد إلى المحطات بأعداد كبيرة خوفا من انقطاع مصادر الطاقة.

هذا ودانت وزارة النفط والمعادن اليمنية الغارات الإسرائيلية على مدينة الحديدة واستهداف خزانات النفط بالميناء.

واعتبرت الوزارة في بيان رسمي "استهداف إسرائيل لخزانات النفط بميناء الحديدة، انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني وقواعده التي تنص على الحفاظ على حياة المدنيين وصيانة الممتلكات المدنية".

وأشار البيان إلى أن "العدوان الإسرائيلي على اليمن واستهدافه للأعيان المدنية بما فيها خزانات النفط، يؤكد إصرار العدو على غطرسته في محاولة لمضاعفة معاناة أبناء الشعب اليمني، وثنيهم عن مواقفهم الثابتة والمبدئية في نصرة الشعب الفلسطيني وإسناد قضيته ودعم مقاومته الباسلة".

وحمل البيان "المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية، المسئولية الكاملة عن العدوان الإسرائيلي على الشعب اليمني وانتهاكه الصارخ لسيادة الجمهورية اليمنية".

وذكرت صحيفة "واللا" العبرية نقلا عن مسؤول أمريكي أن إسرائيل شنت غارات على مدينة الحديدة اليمنية.

وأفادت وسائل إعلام يمنية مساء السبت بسماع دوي سلسلة انفجارات كبيرة ضربت مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غرب اليمن.

فيما أشارت قناة "اليمن" الفضائية إلى أن الغارات على مدينة الحديدة استهدفت منشآت تخزين النفط في ميناء المدينة ما أسفر عن اندلاع حريق ضخم فيه.

وحذر عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) محمد البخيتي، من أن "إسرائيل ستدفع ثمن استهدافها منشأة مدنية"، بعدوانها اليوم على اليمن، مؤكدا "مقابلة التصعيد بالتصعيد".

وأكد الناطق باسم حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) محمد عبد السلام، أن العدوان الإسرائيلي على اليمن اليوم السبت، "سيزيدنا إصرارا وثباتا واستمرارا وبشكل تصاعدي في مساندة غزة".

وجاء القصف الإسرائيلي بعد تهديدات بالانتقام ردا على هجوم بطائرة مسيرة على تل أبيب أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه، وتسبب بمقتل شخص وإصابة آخرين.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت قد تعهد أمس الجمعة بجعل الحوثيين "يدفعون ثمن" الهجوم الذي أدانته الولايات المتحدة.

المصدر: وكالة سبأ للأنباء