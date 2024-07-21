الخليج اليوم .. السعودية.. بدء تطبيق قرار توطين فئة من المهن يوم الأحد بنسبة 25%

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن بدء تنفيذ قرار توطين المهن الهندسية بنسبة 25% ابتداء من يوم غد الأحد.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه "سيتم تطبيق نسب التوطين على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في المهن الهندسية"، لافتة إلى أن "هذا القرار يأتي ضمن مساعي الوزارتين الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة".

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنها "ستعمل على متابعة وتنفيذ هذا القرار الذي يرفع مستوى المشاركة في سوق العمل"، حيث ستتولى "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان" الإشراف على تنفيذه بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتخصص المهن الهندسية.

وشددت ذات الوزارة على أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين، وتشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

من جهتها، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلا إجرائيا يوضح تفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة على موقع الوزارة الإلكتروني، مشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافيا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين".

المصدر: "واس"