الخليج اليوم .. شاهد.. اندلاع حريق ضخم عقب غارات جوية إسرائيلية عنيفة على مدينة الحديدة غربي اليمن (صور + فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نشر مدونون ونشطاء يمنيون مساء يوم السبت مقاطع فيديو وثقت اللحظات الأولى للغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت مدينة الحديدة غربي اليمن.

واندلع حريق ضخم عقب الغارات الإسرائيلية العنيفة على المدينة.

وقالت صحيفة "واللا" العبرية نقلا عن مسؤول أمريكي إن إسرائيل شنت غارات على الحديدة اليمنية.

وأفادت وسائل إعلام يمنية مساء السبت بسماع دوي سلسلة انفجارات كبيرة ضربت مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غرب اليمن.

وأشار موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي إلى أن "طائرات إسرائيلية نفذت غارة في اليمن ردا على غارة الحوثيين بمسيرة على تل أبيب.

من جهتها، قالت قناة "اليمن" الفضائية إن الغارات على مدينة الحديدة استهدفت منشآت تخزين النفط في ميناء المدينة ما أسفر عن اندلاع حريق ضخم فيه.





وكانت إسرائيل قد هددت بالرد على هجوم بطائرة مسيرة على تل أبيب أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه، في تطور ينذر بتوسيع أكبر للحرب الدائرة في غزة منذ تسعة أشهر وكذلك الصراع الدائر على هامشها بين الدولة العبرية وأذرع إيران في المنطقة.

هذا، وأصدرت حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) بيانا حول العملية أعلنت فيه أن سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية نفذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا.

وأوضح الحوثيون أنه تم تنفيذ العملية "بطائرة مسيرة جديدة اسمها "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو ولا تستطيع الرادارات اكتشافها، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".

وأكدت الجماعة أن لديها "بنك أهداف" في إسرائيل.

وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن منذ بدء جماعة أنصار الله في نوفمبر الماضي شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها ردا على الحرب الإسرائيلية ضد غزة.

من جهتها أطلقت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير الماضي عملية عسكرية ضد الحوثيين ونفذت هجمات واسعة على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية ردا على الغارات الجوية.