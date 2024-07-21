شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 16 فلسطينياً في قصف جنوب غزة.. واعتقال 5 أشخاص في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 16 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح اليوم في قصف للاحتلال الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتكاب قوات الاحتلال مجزرة مروعة في مركز إيواء بمدينة خان يونس جنوب القطاع، مما أدى لاستشهاد عشرة نازحين على الأقل، وإصابة العشرات بجروح، كما استشهد ستة فلسطينيين وجرح عدد آخر في قصف إسرائيلي عنيف استهدف منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة.



اعتقالات بأماكن متفرقة



واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 5 فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين عند حاجز عسكري قرب قرية يبرود شرق رام الله، أثناء مرورهما بمركبتهما على الحاجز.

واعتقلت القوات شابا أثناء مروره على حاجز طيار بالقرب من مدخل مدينة قلقيلية، وآخر من مدينة طوباس، وثالثا من بلدة جبع جنوب جنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية برقا شرق رام الله وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات، فيما ذكرت مصادر أمنية أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة سلواد وسيرت آلياتها العسكرية فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.

