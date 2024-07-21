الخليج اليوم .. بجوائز 690 ألف دولار.. تركي آل الشيخ يطلق جائزة القلم الذهبي للرواية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، اليوم السبت، عن إطلاق "جائزة القلم الذهبي للرواية" بمجموع جوائز تصل إلى 690 ألف دولار، وستركز الجائزة على الأعمال الروائية الأكثر شعبية والأكثر قابلية للتحويل لأعمال سينمائية.

جوائز القلم الذهبي للرواية

كما أبان المستشار آل الشيخ عبر تغريدة بحسابه الرسمي على منصة "إكس" بأنّ جوائز القلم الذهبي للرواية ستكون مقسمة على النحو التالي:

• المركز الأول: 100 ألف دولار، وسيتم تحويل العمل لفيلم سينمائي من إنتاج هيئة الترفيه.

• المركز الثاني: 50 ألف دولار، وسيتم تحويل العمل لفيلم سينمائي من إنتاج هيئة الترفيه.

• المركز الثالث: 30 ألف دولار.

جوائز مسارات الرواية

أما جوائز مسارات الرواية فستكون بقيمة 25 ألف دولار لكل من المسارات التالية:

• أفضل رواية رومنسية.

• أفضل رواية إثارة وغموض.

• أفضل رواية كوميدية.

• أفضل رواية حركة.

• أفضل رواية فانتازيا.

• أفضل رواية بوليسية.

• أفضل رواية رعب.

• أفضل رواية تاريخية.

جوائز أفضل سيناريو مقدم من عمل أدبي

ستكون جوائز أفضل سيناريو مقدم من عمل أدبي مقسمة على ثلاثة مراكز:

١- المركز الأول: 100 ألف دولار.

٢- المركز الثاني: 50 ألف دولار.

٣- المركز الثالث: 30 ألف دولار.

ويشترط في هذه الفئة أن يتم تقديم السيناريو والحوار كاملًا، بالإضافة إلى تريتمنت احترافي من 10 صفحات.

جوائز إضافية

• جائزة أفضل عمل روائي مترجم: 100 ألف دولار.

• جائزة الجمهور: 30 ألف دولار وتكون بالتصويت عبر منصة إلكترونية مخصصة.

وأكد آل الشيخبأن لجنة التحكيم الرئيسية تتكون من 3 روائيين و3 كتاب سيناريو و3 منتجين من العالم العربي، بالاضافة إلى لجنة إضافية لمرحلة الفرز الأولي، في حين سيقام حفل جوائز كبير منقول تلفزيونياً وعلى منصات مختلفة للإعلان عن الفائزين في المسابقة.

وأبان بقوله: إن المشاركة مفتوحة للأعمال الأصلية من غير اقتباس باللغة العربية، ولجميع الجنسيات والأعمار، وسيتم الإعلان عن جميع شروط المسابقة لاحقاً، ومتحمس جداً لهذه الخطوة الكبيرة التي ستفيد الروائيين العرب وصناعة السينما في المنطقة.