شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: واشنطن لم تشارك بالضربة الإسرائيلية على اليمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي ، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة لم تشارك في الهجوم الاسرائيلي في اليمن ولم تساعد إسرائيل فيه.
وأضاف المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض ، في تصريح لقناة "العربية الحدث"، أن اسرائيل لم تنسق مع الولايات المتحدة قبل الهجوم على اليمن ، مؤكدا أن واشنطن تعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها .على حد قوله .
وقد قصفت مقاتلات إسرائيلية، أمس السبت، خزانات نفط ومحطة للكهرباء قرب ميناء الحديدة في اليمن، ردا على هجوم بطائرة مسيرة شنته جماعة الحوثي على تل أبيب أول أمس الجمعة.
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