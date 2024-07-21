شكرا لقرائتكم خبر عن العدل السعودية: البيانات والتطبيقات العدلية لم تتأثر بالعطل التقني العالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة العدل السعودية اليوم الأحد، أن البيانات والتطبيقات العدلية لم تتأثر بـ العطل التنقى العالمى .

وقال وكيل وزارة العدل المساعد للتحول الرقمي المهندس بندر الصانع ـ في تصريح خاص لقناة الإخبارية السعودية ـ أن كافة الانظمة والبيانات وخدمات وزارة العدل لم تتأثر أبدا بهذا العطل ، مؤكدا أن الخدمات العدلية كانت متاحة على مدار الساعة بشكل سليم وبكفاءة عالية.

ونوه الصانع إلى أن الوزارة لديها مركز عمليات سيبراني يعمل على مدار الـ24 ساعة لضمان استقرار وسلامة كافة الانظمة ولتأمين البيانات.

وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) قد أعلنت أمس السبت أن أنظمتها التقنية والأنظمة الحكومية التي تستضيفها لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية تعمل دون انقطاع، ولم تتأثر بالعطل التقني الذي ضرب معظم الجهات في دول العالم.