شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يعرب إدانته للعدوان الإسرائيلى على الحديدة وانتهاك سيادة الأراضي اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية الشرعية ومقرها عدن بأشد العبارات عدوان الكيان الإسرائيلى على الحديدة ، وانتهاكه لسيادة الأراضي اليمنية، في مخالفة صريحة لكافة القوانين والأعراف الدولية.وفق وكالة سبأ.

جاء ذلك فى بيان صادر عن الحكومة اليمينة الشرعية بشأن العدوان الاسرائيلي على مدينة الحديدة الخاضعة للحوثيين مساء أمس السبت.

وكانت مدينة الحديدة شهدت سلسلة غارات جوية إسرائيلية، وذلك غداة هجوم بمسيرة حوثية على مدينة تل أبيب في إسرائيل وأسفر عن 3شهداء و 87مصابا

كما أطلق الحوثيون صباح اليوم الأحد عددا من الصواريخ على مواقع فى إيلات بينما لم تصدر إسرائيل أى بيانات توضح وجود إصابات حتى الآن.