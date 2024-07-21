شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: الربط الكهربائى مع تركيا يعد خيارا استراتيجيا للطاقة مستقبلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأحد، أن مشروع خط الربط الكهربائي العراقي - التركي يعد خيارا استراتيجيا للطاقة مستقبلا، مشيرا إلى أهمية إقامة ربط يمتد إلى الشبكة التركية، ومنها إلى الجانب الأوروبي.

وثمن السوداني - خلال افتتاح مشروع خط الربط الكهربائي العراقي - التركي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - الجهود المبذولة من قبل طواقم وزارة الكهرباء، لاسيما العاملين في الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الشمالية، في استكمال هذا المشروع المتلكئ منذ عام 2004، بعد أن أنجز بعمل متواصل في تشييد محطات ثانوية، وخطوط ناقلة، والتفاهمات مع الجانب التركي.

من جانبه، قال وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل "إن مشروع خط الربط الكهربائي (العراقي - التركي) يغذي المنطقة الشمالية، وهو يغذي المنطقة الوسطى بـ300 ميجاواط".

يذكر أن مشروع خط الربط الكهربائي العراقي - التركي اشتمل على إنشاء محطة الكسك التحويلية (400 كي في)، واستخدام الأسلاك الحرارية فائقة الدقة للمرة الأولى في تشييد الخط البالغ طوله 115 كلم، وكذلك مد خط (132 كي في) وصولا إلى تلعفر، ونصب مكثفات استقرار الجهد، وسيسمح الخط بنقل 300 ميجاواط من تركيا إلى العراق لتزويد محافظات؛ نينوى، صلاح الدين، كركوك أثناء زيادة الأحمال.