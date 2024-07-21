الخليج اليوم .. اجتماع طارئ في إسرائيل يبحث الاستعداد لرد الحوثيين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

عقدت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف اجتماعا طارئا بحثت فيه احتمالات توجيه الحوثيين ضربات لمرافق استراتيجية وحيوية مرتبطة بالوزارة في إسرائيل، ردا على غارات ميناء الحديدة.





وذكرت القناة 14 العبرية أن الاجتماع أهاب بشركات القطارات والموانئ والمطارات الاستعداد لكل السيناريوهات.

حضر الاجتماع ممثلون عن المؤسسات الاستراتيجية في إسرائيل مع تزايد القلق من أن الحوثيين سيوجهون ضربات للمنشآت الحيوية في أعقاب هجوم شنه الجيش الإسرائيلي على ميناء الحديدة غرب اليمن. وجرى خلال الاجتماع تقييم عاجل للوضع.

وقالت الوزيرة ريغيف إنه يجب على المؤسسات الاستعداد لرد الحوثيين وتطوير العمل، من أجل الحفاظ على استمرارية نشاط وزارة النقل والشركات التابعة لها في حال تنفيذ الحوثيين تهديدهم.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن طائرات سلاح الجو أغارت على ميناء الحديدة في اليمن "ردا على هجمات الحوثيين على مدار الأشهر التسعة الأخيرة".

المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع قال إنها "سترد على هذا العدوان السافر ... ولن تتردد في ضرب الأهداف الحيوية للعدو الإسرائيلي .. وفي اعتبار منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة".