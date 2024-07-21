الخليج اليوم .. الدفاع السعودية: المملكة ليس لها أي علاقة باستهداف الحديدة ولن تسمح باختراق أجوائها

الرياض - كتب موسى القحطاني - تبديل القائمة

RT logo

مباشر

تغيير نموذج البحث

Toggle theme

قال المتحدث باسم ‎وزارة الدفاع السعودية العميد تركي المالكي، إن المملكة ليس لها أي علاقة أو مشاركة باستهداف مدينة الحديدة اليمنية.

وأضاف أن "المملكة لن تسمح باختراق أجوائها من أي جهة كانت".

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن سلاح الجو نفذ عملية "اليد الطويلة" لضرب أهداف تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين في ميناء الحديدة غربي اليمن (منشآت النفط في ميناء الحديدة بالإضافة إلى محطة توليد الكهرباء في المحافظة) ما تسبب باندلاع حريق ضخم تكافح طواقم الإطفاء اليمنية للسيطرة عليه.

وتأتي هذه الغارات عقب هجوم بمسيرة فجر الجمعة على مدينة تل أبيب تبناه الحوثيون، حيث أسفر (الهجوم) عن مقتل إسرائيلي وإصابة 11 آخرين.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليقا على الهجمات التي شنها الجيش ضد اليمن، بأن "أنصار الله" تهاجم إسرائيل منذ بداية الحرب و"سندافع عن أنفسنا بكل طريقة وفي كل جبهة".

من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن النار التي تشتعل في اليمن "يرونها في الشرق الأوسط"، في إشارة منه إلى أنها ستكون "رادعة" لبقية الجبهات المساندة لغزة.

وفي المقابل، توعد الحوثيون بالرد على القصف، حيث أكدوا في بيانات وتصريحات أن "الرد أمر لا مفر منه" وأن "إسرائيل ستدفع الثمن" وأن التصعيد سيقابله تصعيد.