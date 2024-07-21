الخليج اليوم .. عدن.. الحكومة اليمنية تدين العدوان الإسرائيلي على ميناء الحديدة وانتهاكها لسيادة أراضي البلاد

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أدان مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية بعدن بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على ميناء الحديدة وانتهاكه لسيادة الأراضي اليمنية.

وأكد المصدر أن العدوان الإسرائيلي مخالفة صريحة لكافة القوانين والأعراف الدولية.

وحمل المصدر إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات جراء غاراته الجوية بما في ذلك تعميق الأزمة الإنسانية في البلاد.

كما حذر المصدر إسرائيل من أي محاولة لتحويل الأراضي اليمنية إلى ساحة لحروبها العبثية ومشاريعها التخريبية في المنطقة.

ودعا الحوثيين إلى الاستماع لصوت العقل والاستجابة لإرادة الشعب اليمني وتطلعاته وتغليب مصالحه الوطنية وعدم استجلاب التدخلات العسكرية الخارجية والانخراط الجاد في عملية السلام، ووقف كافة أشكال العنف والتصعيد العسكري.

كما دعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الى تحمل مسؤولياتهما من أجل حماية الأمن والسلم الدوليين، مؤكدا في هذا السياق أن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو دعم الحكومة اليمنية لاستكمال بسط نفوذها على كامل ترابها الوطني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخصوصا القرار 2216.

وجددت الحكومة اليمنية موقفها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن سلاح الجو نفذ عملية "اليد الطويلة" لضرب أهداف تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين في ميناء الحديدة غربي اليمن (منشآت النفط في ميناء الحديدة بالإضافة إلى محطة توليد الكهرباء في المحافظة) ما تسبب باندلاع حريق ضخم تكافح طواقم الإطفاء اليمنية للسيطرة عليه.

وتأتي هذه الغارات عقب هجوم بمسيرة فجر الجمعة على مدينة تل أبيب تبناه الحوثيون، حيث أسفر (الهجوم) عن مقتل إسرائيلي وإصابة 11 آخرين.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليقا على الهجمات التي شنها الجيش ضد اليمن، بأن "أنصار الله" تهاجم إسرائيل منذ بداية الحرب و"سندافع عن أنفسنا بكل طريقة وفي كل جبهة".

من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن النار التي تشتعل في اليمن "يرونها في الشرق الأوسط"، في إشارة منه إلى أنها ستكون "رادعة" لبقية الجبهات المساندة لغزة.

وفي المقابل، توعد الحوثيون بالرد على القصف، حيث أكدوا في بيانات وتصريحات أن "الرد أمر لا مفر منه" وأن "إسرائيل ستدفع الثمن" وأن التصعيد سيقابله تصعيد.

المصدر: سبأ



