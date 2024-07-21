شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة لـ 38.983 شهيدا و89.727 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 38,983 شهيدا، و89,727 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المصادر - لم تسمها - القول: إن "قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 64 شهيدا، و105 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.