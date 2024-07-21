شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن مقتل عنصر ثان في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب الله عن مقتل عنصر ثان في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.