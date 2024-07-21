شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة المسيرة يافا.. لماذا أطلقت عليها جماعة الحوثيين هذا الاسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات اسم الطائرة المسيرة "يافا" الأكثر تداولاً خلال الساعات القليلة الماضية، حيث استخدمتها جماعة الحوثي لضرب تل أبيب وأصابت الجيش الإسرائيلي بالذعر.



أعلنت جماعة الحوثيين على لسان زعيمها عبد الملك الحوثى، أن المقاومة الفلسطينية هى من قامت باختيار اسم الطائرة قبل انطلاقها صوب تل أبيب، وقد سميت "يافا".

وهي مسيرة متطورة ذات قدرة واضحة على المستوى التكتيكي والتقني، وذات مدى بعيد وقوة تدميرية جيدة تفوق أي طائرة أخرى.



ويافا هي من أقدم وأهم مدن فلسطين التاريخية، و تقع اليوم تحت الاحتلال ضمن بلدية "تل أبيب " الإسرائيلية، وتبعد عن القدس بحوالي 55 كيلومترا.



وأكد أن وصول "يافا" إلى مركز إداري أساسي لكيان العدو، كان مزعجا له ويعتبر معادلة جديدة ومرحلة جديدة، فاستهداف يافا لعمق إسرائيل يمثل بداية للمرحلة الخامسة من التصعيد.