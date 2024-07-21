شكرا لقرائتكم خبر عن عدوان متواصل.. استشهاد 30 فلسطينيًا في قصف للاحتلال على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 30 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح خلال الساعات الـ 24 الماضية، في سلسلة عمليات قصف عنيفة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت 30 شهيداً على الأقل من منازل تعرضت لقصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي في البريج والنصيرات ودير البلح وخان يونس ورفح، تزامن ذلك مع تكثيف الاحتلال لعمليات القصف في تلك المناطق. شهداء قطاع غزة وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 289 على التوالي إلى 38983 شهيداً، ونحو 89727 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد 64 فلسطينياً وإصابة 105 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، بالإضافة إلى ارتكاب أربع مجازر ضد العائلات، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع.