شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد القصف الإسرائيلى على عدة بلدات جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت طائرات ومدفعية الاحتلال، مساء اليوم الأحد، قصفها لعدة بلدات جنوب لبنان.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية والمُسيرات سلسلة غارات عنيفة استهدفت بلدات عيترون، وعيتا الشعب، ويارون، والخيام ورميش، تزامنا مع تحليق الطيران الاستطلاعي والحربي.

كما استهدف الاحتلال برج مراقبة للجيش اللبناني في خراج بلدة علما الشعب، ما أدّى إلى إصابة عسكريَّين لبنانيين بجروح متوسطة، نقلا على إثرها إلى أحد المستشفيات.