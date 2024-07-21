شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يحرقون أشجار الزيتون فى مادما جنوب نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرق مستوطنون مساء اليوم الأحد، أشجار زيتون في قرية مادما، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين أضرموا النار في أراضي المواطنين شمال القرية، ما أدى لاحتراق عشرات أشجار الزيتون، قبل أن يتمكن الأهالي من إخماد الحريق.

وصعد المستعمرون هجماتهم الإرهابية منذ السابع من أكتوبر الماضي، ونفذوا منذ بداية العام الجاري 1334 اعتداءً في الضفة بما فيها القدس، تسببت باستشهاد 7 مواطنين.