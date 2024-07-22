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الخليج اليوم .. عقوبات مشددة لـ3 وافدين عرضوا وخزنوا 55 طناً من الدجاج منتهي الصلاحية

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

طالبت النيابة العامة بفرض عقوبات مشددة تجاه ثلاثة وافدين عرضوا وخزنوا 55 طناً من الدجاج منتهي الصلاحية، بعدما أسفرت إجراءات التحقيق التي قامت بها نيابة الجرائم الاقتصادية عن اتهام ثلاثة وافدين بالغش في منتجات غذائية كونها منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر وتخزينها.

 

وكشفت إجراءات التحقيق أن المتهمين عرضوا وخزنوا ما يزيد على (55 طناً) من لحوم الدجاج مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، إذ قاموا بتغيير عبواتها، ووضعوا عليها بيانات تجارية غير مطابقة للحقيقة، وتحمل تاريخ صلاحية ومكان إنتاج غير صحيح، وتم إيقاف المتهمين، وإحالتهم إلى المحكمة الجزائية؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقهم نظاماً وفق نظامي مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية.

 

وتؤكد النيابة العامة أنها لن تتهاون في المطالبة بالعقوبات النظامية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال المجرمة التي تضر بصحة الإنسان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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