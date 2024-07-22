الخليج اليوم .. إيران تدين غارات إسرائيل على الحديدة.. وتحذر من توسع رقعة الحرب

الرياض - كتب موسى القحطاني -

دان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الأحد، الضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة اليمني، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم".

وأشار كنعاني إلى أن تدمير البنية التحتية المدنية لميناء الحديدة هو "مظهر من مظاهر الطبيعة العدوانية للنظام الإسرائيلي الذي يرتكب جرائم قتل الأطفال، فضلاً عن ما يشكله من تهديد بتصعيد التوترات وانتشار رقعة الحرب في المنطقة نتيجة مغامرات خطيرة".

وأضاف الناطق باسم الخارجية الإيرانية أن "ارتكاب المجازر المستمر والحصار الشامل لسكان قطاع غزة العزل هو السبب الرئيسي للتوترات الراهنة في المنطقة".

يذكر أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ، السبت، غارات على ميناء الحديدة، وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد شاركت في الغارة ما لا يقل عن 12 طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بما في ذلك مقاتلات من طراز "إف-35"، وأسفرت الغارة الجوية عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 80 آخرين.

يأتي ذلك فيما قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنه اعترض صاروخا أرض-أرض كان يقترب من إسرائيل من البحر الأحمر. وقال إن الصاروخ كان قادما من اليمن وأسقط قبل عبوره إلى داخل الأراضي الإسرائيلية. وأضاف أن منظومة الدفاع الجوي الصاروخية "أرو-3" أسقطت الصاروخ قبل عبوره إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

بالمقابل، قال يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأحد، إن الجماعة استهدفت أهدافا حيوية في منطقة إيلات في إسرائيل بعدة صواريخ باليستية.

وقبلها بقليل دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في مدينة إيلات، مما دفع السكان إلى الفرار إلى الملاجئ.

وإيلات، المطلة على البحر الأحمر، هدف متكرر لهجمات جماعة الحوثي في اليمن.