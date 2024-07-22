شكرا لقرائتكم خبر عن مقررة أممية: يجب محاسبة المستوطنين المتطرفين فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية، إنه يجب محاسبة "المستوطنين المتطرفين" فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وأضافت ألبانيز، فى منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، أن "إحدى نتائج رأى محكمة العدل الدولية الاستشارى، هو أن دول الأمم المتحدة قد تكون الآن ملزمة بالكشف عن قائمة مواطنيها المقيمين فى فلسطين المحتلة، خاصة أولئك الذين يرتكبون جرائم ضد سكان أرض مُحتلة بشكل غير قانوني".

وشددت على ضرورة محاسبة "المستوطنين المتطرفين" فى أراضى فلسطين المحتلة، قائلة: "بما أن إسرائيل أثبتت عدم رغبتها أو قدرتها على تقديمهم للعدالة، فيجب على الدول الأخرى أن تفعل ذلك".

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38.983 فلسطينيًا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 89.727 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفى الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.