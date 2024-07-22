دراسة يونانية تكشف: لماذا زيت الزيتون أفضل من الفياجرا؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من أثينا: قالت دراسة يونانية نقلتها عدة صحف عالمية إن زيت الزيتون يمكن أن يكون أفضل من الفياجرا في مساعدة الرجال على الأداء في غرفة النوم.

وقد وجدت الدراسة التي أجريت على أكثر من 600 رجل بحسب صحيفة سيدني مورننج هيرالد أن أولئك الذين تناولوا الكثير من زيت الزيتون لديهم مشاكل أقل بكثير في أدائهم الجنسي.

وقال الباحثون إن اتباع نظام غذائي غني بزيت الزيتون يحافظ على صحة الأوعية الدموية، ويحافظ على الدورة الدموية في كل جزء من الجسم.

كما كشفت الدراسة التي نقلتها كذلك صحيفة "إيست كوست دايلي" أن أولئك الذين تناولوا ما لا يقل عن 9 ملاعق كبيرة أسبوعيا من زيت الزيتون كانوا أقل عرضة للمعاناة من العجز الجنسي، مقارنة مع أولئك الذين لديهم كميات أقل منه، كما أنهم كان لديهم مستويات أعلى بكثير من هرمون التستوستيرون.

حمية البحر المتوسط "مثالية"

ووجدت الدراسة اليونانية أن الالتزام القوي بنظام غذائي على طراز البحر الأبيض المتوسط ​​- غني بالفواكه والخضراوات والبقوليات والأسماك والمكسرات، وكذلك زيت الزيتون - يقلل من خطر ضعف الانتصاب بنسبة تصل إلى 40 %.

وقالت الدكتورة كريستينا كريسوهو، الباحثة الرئيسية من جامعة أثينا: "يبدو أن عادات نمط الحياة طويلة الأمد المتعلقة بالنظام الغذائي وممارسة الرياضة لها تأثير كبير ليس فقط على شراييننا ولكن أيضًا على نوعية حياتنا، بما في ذلك القدرة الجنسية من منتصف العمر".

وقالت: "إن استهلاك زيت الزيتون والالتزام بنظام غذائي متوسطي يزيد من فرص قوة الرجل جنسياً".

وعلى المدى الطويل، كان اتباع نظام غذائي صحي أفضل للحفاظ على القدرة الجنسية للرجل من الاعتماد على التعزيز الفوري للفياجرا.

وقالت الدكتورة كريسوهو: "هذا حل خالٍ من الأدوية يسمح للرجال بالحفاظ على قدراتهم الجنسية، ولكنه أيضا حل طويل الأمد، ويجب ألا ننسى ذلك".

وتابعت :"الفياجرا لا تحسن شيئا على المدى الطويل، يمكنها فقط أن تعطي بعض التأثير القصير من أجل الحصول على القدرة الجنسية، كما أن أدوية قصور القلب وضغط الدم يمكن أن تكون لها آثار جانبية أيضا، بما في ذلك تدهور الوظيفة الجنسية".