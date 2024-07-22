الخليج اليوم .. السعودية.. الملك سلمان بن عبد العزيز يأمر بتغيير اسم وزارة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

صدر يوم الأحد، أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بتعديل اسم "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان" ليكون "وزارة البلديات والإسكان"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبهذه المناسبة، رفع وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل أسمى آيات الشكر والعرفان إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا أن تعديل مسمى الوزارة يعد من ضمن الخطوات المتجددة التي تعكس الالتزام بتطوير بيئة حضرية متطورة بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويرفع من مستوى الأداء العام للوزارة والجهات التابعة لها من الأمانات والبلديات، لتحقيق خطط التنمية الحضرية المستدامة، وتمكين البلديات من الإسهام في رفع جودة الحياة للمدن وتطوير قطاع الإسكان لتقديم خدمات مبتكرة للمستفيدين.

وأشار الحقيل إلى أن قطاعي البلديات والإسكان من القطاعات الرئيسة والأساسية للدولة والتي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، حيث أولت رؤية المملكة 2030 اهتماما خاصا بهما ضمن خططها وبرامجها.

وأضاف أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على رفع مستوى جودة الخدمات البلدية والسكنية المقدمة للمواطنين وفقًا لأفضل الممارسات والتجارب الدولية.

جدير بالذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أنشئت بأمر ملكي عام 1395هجري/ 1975، لتكون مسؤولة عن التخطيط العمراني للمدن وتطوير المناطق البلدية والقروية، إضافة إلى بعض المهام الموكلة إليها مثل إدارة الخدمات البلدية للحفاظ على نظافة وصحة البيئة.

وفي عام 1442هجري صدر الأمر الملكي الكريم بضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتصبح بذلك وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتكون منظومة متكاملة تسعى إلى مواصلة النجاحات وتحقيق الطموحات التي تجعل بلادنا في مصاف الدول المتقدمة.

المصدر: "واس"