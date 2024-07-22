شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 11 آخرين جراء غارات الاحتلال الإسرائيلى على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 11 آخرون، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلى التى استهدفت عدة مناطق فى قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين بجروح جراء قصف الاحتلال بناية في شارع النخل شرق مدينة غزة، فيما استهدف طيران الاحتلال الحربي منزلا في منطقة الكلية الجامعية جنوب المدينة، مما أدى إلى اندلاع النيران فيه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي مدينة خان يونس.. استشهدت مواطنة وأصيب 5 آخرون بجروح جراء قصف الاحتلال لمنزل غرب المدينة، كما استشهدت طفلة وأصيب 6 مواطنين آخرون في قصف منزل في بلدة بني سهيلا شرق المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38 ألفا و983 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 89 ألفا و727 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.