الخليج اليوم .. لأول مرة.. الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد جديدة من هجومه على اليمن (فيديوهات)

الرياض - كتب موسى القحطاني - تبديل القائمة

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عرض الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، مشاهد جديدة من العملية التي استهدف فيها محافظة الحديدة في اليمن، عقب مهاجمة حركة "أنصار الله" (الحوثيون) لتل أبيب بطائرة مسيرة مؤخرا.

موقع الجيش الإسرائيلي

ونشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو تظهر مشاهد من "عملية اليد الطولى"، معلقا: "هكذا شنت طائراتنا الحربية الغارات مساء أمس على أهداف الحوثيين في منطقة ميناء الحديدة في اليمن بما في ذلك عملية التزود بالوقود جوا وعودة الطيارين إلى أرض الوطن بسلام".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن طائرات سلاح الجو أغارت على ميناء الحديدة في اليمن "ردا على هجمات الحوثيين على مدار الأشهر التسعة الأخيرة".

في حين أكد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع إنها "سترد على هذا العدوان السافر ... ولن تتردد في ضرب الأهداف الحيوية للعدو الإسرائيلي .. وفي اعتبار منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة".

وقال زعيم جماعة "أنصار الله" في اليمن عبد الملك بدر الدين الحوثي، اليوم، إن إسرائيل "تريد أن تصور لجمهورها الغاضب والخائف من مشاهد النيران، أنها حققت إنجازا كبيرا ووجهت ضربة موجعة لليمن"، معلنا أن "استهداف يافا بداية للمرحلة الخامسة من التصعيد، ونعتبرها معادلة جديدة ستستمر وتتثبت بإذن الله وتأييده".

وأضاف: "العدوان على اليمن لن يفيد العدو شيئا أو يوفر له الردع ولن يمنعنا من الاستمرار في المرحلة الخامسة من التصعيد لمساندة غزة".