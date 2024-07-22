شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى الفلسطينى: أعداد كبيرة من المواطنين محاصرون فى مناطق خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

قال متحدث الدفاع المدني الفلسطيني لقناة القاهرة الإخبارية إن أعداد كبيرة من المواطنين محاصرون في المناطق الشرقية لخان يونس بسبب الغارات الإسرائيلية.

وقال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن 400 ألف فلسطيني في خان يونس بلأ مأوى بعد أوامر الإخلاء الإسرائيلية ولا مناطق آمنة يتوجهون إليها.

وأضاف "جبر"، أن هناك نزوحًا مستمرًا لسكان غزة إلى المناطق الغربية لخان يونس بعد أوامر الإخلاء الإسرائيلية، مؤكدا ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على المناطق الشرقية لخان يونس جنوب غزة إلى 16 شهيدًا وأكثر من 30 مصابًا.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يقلص المنطقة الآمنة في خان يونس وسط قصف مكثف، والطائرات الإسرائيلية تطلق النار بشكل مكثف على المواطنين في شرق خان يونس.

وأكد أن هناك تكدس أعداد كبيرة من المصابين أمام مجمع ناصر الطبي، جرّاء القصف الإسرائيلي المتواصل على خان يونس.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برًا وبحرًا، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين الفلسطينيين، ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وألحق دمارًا هائلًا بالبنى التحتية والمرافق الحيوية، فضلًا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة.