شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مساعد الجامعة العربية يبحث مع مندوب العراق آخر تطورات الأوضاع بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السفير خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية للجامعة العربية اليوم السفير دكتور قحطان طه خلف جنابي سفير جمهورية العراق لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وأكد دكتور منزلاوي أن القطاع الشؤون السياسية بالجامعة العربية على أتم الاستعداد لتنفيذ أي مُقترح في إطار التعاون الدولي يعود بالنفع على العراق بشكل عام.

وقال منزلاوي فى بيان له انه تم تبادل وجهات النظر حول أهم القضايا العربية والدولية، والاستحقاقات القادمة للقطاع .

كما تطرق النقاش الى تطوير منتديات التعاون العربي الدولي وما تتم من جهود لدفع تلك التعاونات في ظل حالة الاستقطاب الدولي التي يشهدها العالم.



