شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة قصف الاحتلال على خان يونس جنوب قطاع غزة إلى 27 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة قصف طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلى على المناطق الشرقية من خان يونس جنوب قطاع غزة، اليوم الاثنين، إلى 27 شهيدا وعشرات الإصابات، نصفهم من الأطفال والنساء.

وشن طيران الاحتلال الحربى قصفا مكثفا على الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس وبلداتها، بعد وقت قصير من صدور أوامر بالإخلاء الفوري للمنطقة الشرقية، والتوجه نحو المنطقة المستحدثة في المواصي غربا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأشارت إلى أنه بالرغم من زعم جيش الاحتلال سابقا أن المنطقة ذاتها التي يطالب بإخلائها اليوم ضمن المناطق الإنسانية والآمنة، إلا أنه عاد عبر بيان صدر عن المتحدث باسمه بالادعاء أن البقاء في تلك المنطقة أصبح خطيرا، ولم تمهل قوات الاحتلال المواطنين، وبدأت بقصف مكثف من الجو والبر؛ ما أدى إلى ارتقاء 27 شهيدا وإصابة العشرات.

من جانبه.. ناشد مجمع "ناصر الطبي" الواقع في خان يونس، المواطنين بضرورة التبرع العاجل بالدم لصالح الجرحى والمرضى داخل المجمع؛ نظرا للنقص الحاد والكبير في وحدات الدم، مشيرا إلى أن هذا النقص في الدماء يشكل تهديدا خطيرا لحياة المرضى والمصابين في ظل المجازر المستمرة والتي تنفذها قوات الاحتلال بحق الأبرياء والمدنيين.

وفي السياق ذاته.. استشهد، اليوم، مواطن وأصيب آخرون في قصف للاحتلال على دير البلح وسط قطاع غزة.

وذكرت (وفا) أن قوات الاحتلال قصفت خيمة للصحفيين داخل مستشفى الأقصى في دبر البلح؛ ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38 ألفا و983 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 89 ألفا و727 آخرين.