شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: مقتل أكثر من 80 من المليشيات الإرهابية بمحافظة جوبا السفلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبط الجيش الصومالى هجومًا إرهابيًا شنته عناصر المليشيات الإرهابية على قواعد الجيش فى بولو حاجى وبار سنغونى وهربولى بمحافظة جوبا السفلى، ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 من قيادات وعناصر المليشيات الإرهابية.

وذكر بيان صادر عن وزارة الإعلام الصومالية: "أحبط الجيش الوطني صباحًا ببساله هجومًا إرهابيًا فاشلًا شنته عناصر المليشيات الإرهابية على قواعد الجيش في بولو حاجي وبار سنغوني وهربولي بمحافظة جوبا السفلى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم الاثنين.

وأضاف البيان: "بفضل يقظة واستعداد الجيش الصومالي تم التصدي للهجوم الفاشل ببساله وتكبيد العناصر الإرهابية خسائر فادحة في الأرواح والاستيلاء على أسلحتهم".

وأكد البيان، التزام الحكومة الفيدرالية بالقضاء على الإرهاب، بالتعاون مع المواطنين والشركاء الدوليين.