الخليج اليوم .. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 4 زوارق مسيّرة للحوثيين في البحر الأحمر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" تدمير أربعة زوارق مسيرة تابعة للحوثيين في البحر الأحمر.

وأضافت في بيان لها على منصة "إكس" أن "الزوارق المسيرة كانت تشكل تهديدا وشيكا على القوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وأفادت في البيان بأنه تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا".

والسبت الماضي أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" تدمير طائرة مسيرة انطلقت من مناطق تخضع لسيطرة الحوثيين في اليمن.

جدير بالذكر أن حركة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون) بدأت في نوفمبر الماضي شن هجمات على سفن مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها ردا على الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة ما أدى إلى تصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن.

وردا على ذلك بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير الماضي تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة على خلفية هجمات الحركة في البحرين الأحمر والعربي قبل أن توسع الحركة دائرة الاستهداف لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية ردا على الغارات الجوية.

وكانت الحركة قد أعلنت في العاشر من أكتوبر الماضي أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" حال تدخل الولايات المتحدة عسكريا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالقطاع.