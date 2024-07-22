شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: الاحتلال يكثف قصف المدنيين شرق خان يونس واستشهاد العشرات والان مع تفاصيل الخبر

قالت حركة حماس إن الاحتلال يكثف قصفه للمدنيين في المناطق الشرقية من خان يونس ما أدى إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين ونزوح العائلات، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت حماس: نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف مسلسل القتل الإسرائيلي الممنهج ضد الشعب الفلسطيني.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.