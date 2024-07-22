شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلى على غزة إلى نحو 129 ألف شهيد ومصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 39 ألفا و6 شهداء، و89 ألفا و818 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 23 مواطنا وإصابة 91 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء جراء القصف البري والجوي على محافظة خان يونس منذ ساعات صباح اليوم وحتى اللحظة ارتفعت إلى 37 شهيدا وأكثر من 120 مصابا.

ولفتت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

