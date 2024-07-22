شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يجبر مقدسيا على هدم منزله في شمال القدس المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مواطن فلسطيني من القدس، مساء اليوم /الإثنين/، على هدم طابقين من منزله المكون من 4 طوابق في بيت حنينا، شمال القدس المحتلة.



وقال المواطن - حسبما أوردت وكالة الأنباء الفسطينية (وفا) - إنه توجه إلى المحاكم الإسرائيلية وآخرها العليا دون أي فائدة، ليعلموه بأن عليه هدم طابقين من منزله المكون من أربعة طوابق بيده.



وأضاف أن مساحة كل طابق تبلغ 500 متر مربع، وهو مخصص لتقسيمه لأربع شقق، حيث قام اليوم بهدم 1000 متر مربع كانت مخصصة لإنشاء ثماني شقق لأبنائه.



وتجبر سلطات الاحتلال المواطنين المقدسيين على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، وإلا فإنهم سيتحملون تكاليف الهدم الباهظة في حال هدمتها آليات الاحتلال.



يُذكر أن سلطات الاحتلال، قد هدمت 318 منشأة وأخطرت بهدم 359 أخرى بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس خلال النصف الأول من عام 2024، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.



وفى سياق اخر ذكرت وكالة (وفا) أن مستوطنين اعتدوا بالضرب، اليوم ، على مواطن من قرية /جورة الشمعة/ جنوب بيت لحم، وقطعوا أشجار عنب من أرضه.



وقال المواطن إن المستوطنين هددوه بأنه في حال عاد إلى أرضه البالغة مساحتها 40 دونما، فسيعتدون عليه مرة أخرى وسيحرقون جراره الزراعي، وأجبروه ونجليه على مغادرة الأرض.