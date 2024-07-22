شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الاحتلال يعلن مقتل كندي حاول طعن عناصر أمن قرب الحدود مع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلي قتل شخص بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن في بلدة نتيف هاسارا قرب الحدود مع قطاع غزة .

وقال الجيش الاسرائيلي - في بيان أوردته قناة I24 الاخبارية اليوم الاثنين - إن الشخص يحمل الجنسية الكندية ووصل إلى مدخل البلدة وحاول طعن عناصر أمن بالمكان أثناء ترديده عبارات تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وأضاف أن عناصر الأمن الإسرائيلي أطلقوا النار عليه وأردوه قتيلا.

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