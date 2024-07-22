شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الاسرائيلي يبلغ عائلتي محتجزين اثنين في غزة بمقتلهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ الجيش الإسرائيلي عائلتي محتجزين إثنين في قطاع غزة بمقتلهما بناء على معلومات استخباراتية .



وذكر الجيش الإسرائيلي - في بيان أوردته قناة / I24 / الاخبارية اليوم الاثنين - إنه يحقق في ملابسات موتهم في أسر حركة حماس من قبل مهنيين ومختصين .

وفي السياق ، عقبت عائلات الاسرى المحتجزين الاسرائيليين في غزة على موت المختطفين بالقول " إن ذلك إثبات على ضرورة إعادتهم من خطر الموت الذي يعيشونه كل لحظة في غزة " .



وطالبت العائلات الحكومة الاسرائيلية ورئيسها بنيامين نتانياهو بالتصديق فورا على صفقة تبادل الاسرى وإعادة المختطفين