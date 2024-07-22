شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنفي حادث سقوط طائرة ومصرع جميع ركابها.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفت وزارة الطيران المدني المصرية، اليوم الاثنين، ما جرى تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن حادث سقوط طائرة مصرية ومصرع جميع ركابها.

وشددت الوزارة في بيانها على أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة، وأهابت بجميع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي توخي الدقة والحذر قبل نشر أو تداول أي أخبار أو معلومات قد تثير البلبلة والقلق بين المواطنين. سقوط طائرة وناشدت "الطيران المدني" بضرورة الاعتماد على البيانات الإعلامية الرسمية الصادرة عن المركز الإعلامي للوزارة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وتداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أخبار عن حادث سقوط طائرة مصرية ومصرع جميع ركابها، قبل أن تنفي الوزارة هذه الأنباء.