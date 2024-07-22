شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. ارتفاع عدد القتلى الصحفيين إلى 163 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 290 على التوالي إلى 163 صحفياً وصحفية.

وأفادت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن الصحفيين الفلسطينيين يتعرضون لعمليات قتل واستهداف بشكل مباشر، لثنيهم عن فضح جرائم الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. جريمة حرب وأكدت النقابة في الوقت ذاته أن ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين هي جريمة حرب وإبادة مخالفة للقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن أكثر من 88 وسيلة إعلام من شبكات تلفزة ووكالات أنباء، و24 إذاعة محلية، دمرها الاحتلال خلال العدوان المستمر على القطاع.