شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة المملكة.. بدء فعاليات نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بدأت اليوم بجامعة الدول العربية، فعاليات النسخة الثالثة من نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي لعام 2024 تحت عنوان "نحو تشاركية مجتمعية مستدامة".
وذلك بتنظيم الأمانة العامة للجامعة العربية "قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة الشباب والرياضة "بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية بمشاركة 100 شاب وشابة من 15 دولة عربية من بينهم المملكة.
حضر الجلسة الافتتاحية نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الجامعة العربية الوزير مفوض فهد بن خالد الخمعلي، ومثل وزارة الرياضة في هذا الحدث المستمر حتى 27 الشهر الجاري منار رئيسي ومحمد سعيد الرمضان.
وأوضح أن الشباب العربي يمتلك الرؤية الخاصة به التي تمكنه وتساعده على الاندماج مع جميع القضايا العربية، لافتًا إلى أن فكرة نموذج المحاكاة تهدف إلى جمع الشباب العربي تحت لواء واحد وقيم مشتركة.
وأشار غسال إلى حرص الجامعة الدول العربية، على تأهيل الشباب العربي بصفة دائمة ليكونوا مستعدين لكل ما هو جديد، وقادرين على مواجهة التحديات المختلفة.
يذكر أن فعاليات نموذج المحاكاة ترتكز حول ثلاثة محاور رئيسية، وهي المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي.
وذلك بتنظيم الأمانة العامة للجامعة العربية "قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة الشباب والرياضة "بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية بمشاركة 100 شاب وشابة من 15 دولة عربية من بينهم المملكة.
حضر الجلسة الافتتاحية نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الجامعة العربية الوزير مفوض فهد بن خالد الخمعلي، ومثل وزارة الرياضة في هذا الحدث المستمر حتى 27 الشهر الجاري منار رئيسي ومحمد سعيد الرمضان.
مهارات الشباب العربيوأكد وزير الشباب والرياضة المصري رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الدكتور أشرف صبحي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لنموذج المحاكاة، ضرورة العمل على صقل مهارات الشباب العربي من خلال برامج التدريب ورفع مستوى الوعي، خاصة فيما يتعلق بالتحديات التي تحيط بالوطن العربي من كل اتجاه.
وأوضح أن الشباب العربي يمتلك الرؤية الخاصة به التي تمكنه وتساعده على الاندماج مع جميع القضايا العربية، لافتًا إلى أن فكرة نموذج المحاكاة تهدف إلى جمع الشباب العربي تحت لواء واحد وقيم مشتركة.
جامعة الدول العربيةوقال مدير إدارة الشباب والرياضة بالجامعة العربية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الوزير المفوض فيصل غسال، في كلمته، إن نموذج المحاكاة سيسهم في تعزيز الوعي لدى الشباب العربي وتعزيز قيم الولاء والانتماء وبناء قيادات شبابية قادرة على قيادة المنطقة في المستقبل.
وأشار غسال إلى حرص الجامعة الدول العربية، على تأهيل الشباب العربي بصفة دائمة ليكونوا مستعدين لكل ما هو جديد، وقادرين على مواجهة التحديات المختلفة.
يذكر أن فعاليات نموذج المحاكاة ترتكز حول ثلاثة محاور رئيسية، وهي المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي.