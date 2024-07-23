شكرا لقرائتكم خبر عن "الأونروا": تعرض قافلة أممية لإطلاق نار كثيف من قبل القوات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المفوض العام لمنظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، أن قافلة تابعة للأمم المتحدة كانت متجهة إلى مدينة غزة تعرضت لإطلاق نار كثيف من قبل القوات الإسرائيلية.



ونفى لازاريني - في منشور على منصة "إكس"، اليوم /الإثنين/، ونقله مركز إعلام الأمم المتحدة- وقوع إصابات بين طاقم القافلة، لكنه قال "إن أفراد الطاقم اضطروا إلى خفض رؤوسهم بسرعة والاحتماء من إطلاق النار"، مضيفا "أن سيارات مصفحة تحمل شعار الأمم المتحدة بوضوح كانت تقل طاقم الإغاثة، الذين كانوا بدورهم يرتدون سترات الأمم المتحدة".



وتابع لازاريني: "تلقت إحدى السيارات خمس رصاصات على الأقل أثناء انتظارها أمام حاجز للقوات الإسرائيلية جنوب وادي غزة"، مؤكدا أن السيارة تعرضت لأضرار جسيمة، وغادرت القافلة بعدما أعاد الطاقم تجميع صفوفه ووصل أخيرا إلى مدينة غزة.



وقال لازاريني: "مثل كل التحركات المماثلة الأخرى للأمم المتحدة، تم تنسيق هذه الحركة والموافقة عليها من قبل السلطات الإسرائيلية"، مضيفا "إن عمال الإغاثة الإنسانية ليسوا هدفا، ويجب محاسبة المسؤولين"