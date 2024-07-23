شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطيني: خروج عيادتي معن وبني سهيلا شرق خان يونس عن الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم /الإثنين/، بأن عيادتي /معن/ و/بني سهيلا/ التابعتين لها، خرجتا عن الخدمة، بسبب وقوعهما في مناطق شرق خان يونس التي أخطرها الاحتلال الإسرائيلى بالإخلاء.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال شنت غارات مكثفة اليوم على المناطق الشرقية من خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 49 مواطنا وإصابة أكثر من 186 آخرين، بالتزامن مع نزوح قسري في ظل أوضاع إنسانية وطبية كارثية.



وفى نفس السياق اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم قرية /جلبون/ شمال شرق جنين.



وقال رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وشنت حملة تفتيش واسعة، ونصبت حاجزا عسكريا عند مدخل القرية، وقامت بتوقيف المواطنين والتدقيق في هوياتهم، كما كثفت وجودها العسكري في محيط القرية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.