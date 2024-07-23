شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد القصف المتبادل بين جيش الاحتلال وحزب الله في المناطق الحدودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجدد القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في المناطق الحدودية، حيث شن الطيران الإسرائيلي عدة غارات على مواقع لبنانية.

وذكرت قناة I24 الإخبارية اليوم الاثنين، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت محيط بلدات في الجَنُوب اللبناني، فيمَا استهدف حزب الله تجمعات ومواقع للجيش الإسرائيلي.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي اخترق بعد ظهر اليوم جدار الصوت على ثلاث دفعات في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح، وعلى ارتفاع منخفض، محدثَا دويا قويا، كما استهدف بصاروخين بلدة شيحين في قضاء صور.

من جهته، أفاد "حزب الله"، في بيان، بأنه استهدف موقع "المالكية" بمسيرة أصابت إحدى دشم الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى تدمير جزء منها واشتعال النيران فيها.