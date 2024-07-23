شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: استراتيجية جديدة للحد من الانبعاثات والتخفيف من التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجزائر، الإثنين، تطبيق استراتيجية مناخية جديدة تتعلق بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، ورفع مستوى إدماج الطاقات المتجددة، للمساهمة في التخفيف من وطأة التغيرات المناخية.

وذكرت وزارة الطاقة الجزائرية - في بيان لها - أن شركة "سوناطراك" للنفط والغاز والمملوكة للجزائر، وقعت علي استراتيجية جديدة تندرج ضمن أهداف التنمية المستدامة واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي تلتزم بها الجزائر.

وأضافت الوزارة أن هذه الاستراتيجية ترتكز إلى عدة محاور؛ مثل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، ورفع مستوى إدماج الطاقات المتجددة، وكذلك تطوير حلول احتجاز الكربون الطبيعي والتكنولوجي، كما تهدف إلى تحقيق التوازن بين انبعاثات الغازات الدفيئة وامتصاصها عبر مصارف الكربون خلال النصف الثاني من القرن.

وأوضحت الوزارة أن توقيع سوناطراك، باعتبارها قاطرة الاقتصاد الجزائري وفاعلًا رئيسيًا في مجال الطاقة، على هذه الاستراتيجية، يترجم إدراكها بالمسؤولية الملقاة على عاتقها للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والمساهمة في التخفيف من وطأة التغيرات المناخية، ويعكس كذلك التزامها بحماية البيئة.