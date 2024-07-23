شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تدين قرار الكنيست الإسرائيلي تصنيف "الأونروا" منظمة إرهابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الحكومة الأردنية قرار الكنيست الإسرائيلي تصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" منظمة إرهابية، مؤكدة أن القرار يستهدف رمزية الوكالة التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، أن الادعاءات والإجراءات الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف الأونروا ترمي إلى إلغاء دورها المحوري والأساسي في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، وفقًا لتكليفها الأممي، تمثل انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. استمرار تقديم الدعم ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة استمرار تقديم الدعم السياسي والمالي اللازم للوكالة لاستمرار دورها الإنساني حتى حل قضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967.

