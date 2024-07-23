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ارتفاع معدل التضخم فى المغرب بنسبة 1,8% خلال يونيو الماضى

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القاهرة - سامية سيد - عادت معدلات التضخم في المغرب إلى الارتفاع خلال شهر يونيو الماضي، إذ سجل الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا + 1.8 % مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بارتباط مع تزايد أسعار المواد الغذائية بـ 1.7 %، وأسعار المواد غير الغذائية بـ 1.9 %؛ فيما تراوحت نسب التغير لهذه المواد بين انخفاض بناقص 1.2 % بالنسبة إلى “الصحة” ونمو بزائد 3.7% بالنسبة إلى “السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”.


وأفاد بيان للتخطيط المغربية بأنه بالمقارنة بين شهر وآخر سجل الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا ب + 0.4 % خلال يونيو الماضي، بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه، بعلاقة مع تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0.5%، وتطور الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب+ 0.3%؛ فيما تركزت أهم زيادات أسعار الصنف الأول من المواد بين مايو ويونيو الماضيين، في أسعار “الفواكه” بـ 4.5%، و”اللحوم” بـ 2.2 %، وكذا “القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0.6 %، و”السمك وفواكه البحر” بـ 0.5 %؛ بالإضافة إلى “السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” بـ 0.2%.


وأوضحت المذكرة فيما يتعلق بالرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك لشهر يونيو الماضي انخفاض أسعار “الخضر” بـ 1.6%، و”الحليب والجبن والبيض” بـ1,2 %، و”الزيوت والدهنيات” بـ0.4 %، موضحة أنه فيما يخص المواد غير الغذائية شمل الارتفاع على أسعار “الغاز” بـ 10.9 %، متأثرا بتفعيل قرار الحكومة خفض الدعم التدريجي عن أسعار “البوتاجاز”.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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